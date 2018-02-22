Охота со звездой: Максим Галкин показал на видео отдых в Ирландии

Максим Галкин в своем аккаунте в Instagram показал смешное видео, где наглядно продемонстрировал природу Ирландии. Под видео Галкин подписал: «А можно с Вами на природе?». Поклонники оценили смешной видеоролик и продолжали пародисту развивать свой микроблог.
«Вы такой прикольный!», «Природа очень красивая», «Заблудившись во мхах Ирландии!», «Блин, ну вы молодец, так смешно, как у вас так получается», «Интересно, кто снимал это чудесное видео и так аппетитно хрюкал?», «Шикарно, красиво, можно только позавидовать», - комментировали видео пользователи Сети.