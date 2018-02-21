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| | Максим Фадеев признался, что является многодетным отцом

Максим Фадеев признался, что является многодетным отцом

Вчера, 23:05
Российский музыкальный продюсер, композитор и автор-исполнитель Максим Фадеев опубликовал в Instagram новый пост, в котором рассказал пользователям о своем желании завести дочь.

Максим Фадеев признался, что является многодетным отцом

 

Сейчас аранжировщик считает себя многодетным отцом, так как способствует продвижению молодежи на сцене. По словам Максима Фадеева, он переживает за своих девочек, как за собственных детей и счастлив поддерживать их в трудную минуту, подставлять свое могучее плечо. Пользователи пожелали продюсеру удачи в очередных начинаниях. Подписчики полагают, что Фадеев достигнет всех поставленных перед собой целей, так как делает счастливыми многих людей.

Один из фанатов предложил композитору спеть дуэтом композицию из репертуара группы «Руки вверх», поскольку их песни отличаются душевной теплотой и искренностью. Юзеры верят в доброту Максима Федеева. По заявлению одного из подписчиков, существуют люди, которые произносят красивые фразы, но в них не чувствуется теплоты. С Фадеевом все по-другому, он излучает добро и радость.
Домбровский Сергей
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