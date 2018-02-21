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| | «Мишкины трусы?»: Волочкова вышла в свет с Посейдоном в «семейниках»

«Мишкины трусы?»: Волочкова вышла в свет с Посейдоном в «семейниках»

Вчера, 22:48
Известная балерина и активный пользователь соцсетей Анастасия Волочкова не оставляет публику без повода обсудить себя, что в последнее время для многих представителей общественности уже успело стать традицией. На странице знаменитости то и дело появляются новые кадры, заставляющие народ активизироваться, особенно под вечер.

«Мишкины трусы?»: Волочкова вышла в свет с Посейдоном в «семейниках»

 

Накануне звезда балета поделилась с подписчиками новым снимком, в любимой провокационной манере. Внимательных пользователей удивил тот факт, что артистка предстала на фото без возлюбленного и не на шпагате, однако поводов посмеяться оказалось достаточно. Отдельно публика выделила «спутника» Анастасии, а стал им Посейдон в виде статуи. Но это стало не главным интригующим моментом, ведь на морском боге все заметили мужское нижнее белье. Подписчики спрашивали, «не Мишкины ли это трусы», что и не странно, ведь данная тема сейчас на слуху.

Волочкова уже ни одну неделю публикует на своей странице интимные кадры времяпровождения с любимым, с которым она уже встретила День влюбленных. Также артистка спровоцировала бурю эмоций у фанатов, когда рассказала о своем мужчине немного больше. В данный момент Анастасия уже не использует скрытые смыслы и напрямую сообщает, что счастлива в отношениях и того же желает своим доброжелателям и ненавистникам.

К новому снимку Волочковой самые озлобленные хейтеры оставляли комментарии и с другим содержанием, касаемо внешности и поведения балерины. Так, один из подписчиков обратил внимание, что знаменитость слишком высокого о себе мнения, ведь она подписала фото «царица мальдивских островов», имея в виду себя. За такое высказывание артистка прочитает немало злых и критикующих ответов, а за этим звезда периодически следит, отвечая своим обидчикам в развернутых комментариях и отдельных публикациях. Не так давно Волочкова обратилась к «тетушкам», «завидующим злыдням» и другим хейтерам, которым сочинила целую петицию.

В указанной публикации с изображением Посейдона в «семейниках» пользователи не забыли упомянуть и о прически Анастасии. Одна из подписчиц остро прокомментировала, что видит перед собой «алкашку с вечно сальной головой». Такие «комплименты», без всяких сомнений, звезда балета прочтет, и в скором времени в микроблоге артистки может появиться новый гневный пост, где Волочкова выскажет всем своим недругам то, что о них думает.
Анна Лисичкина
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