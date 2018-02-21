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| | Локоны или «под Котовского»: Какие прически в тренде у знаменитостей?

Локоны или «под Котовского»: Какие прически в тренде у знаменитостей?

Вчера, 23:07
Кто же из них какие прически предпочитает, и что будет модно в наступающем сезоне - вопросы, интересующие практически всех. Модные тенденции, сойдя с подиумов, обычно апробируются знаменитостями, с которых берут пример поклонники.

Локоны или «под Котовского»: Какие прически в тренде у знаменитостей?

 

Очередной взлет популярности переживает «классика жанра» - стрижка каре с ровным срезом. В самом начале этого года такую прическу сделала себе светская львица и участница известного американского реалити Ким Кардашьян. Она уже давно считается признанным лидером голливудской индустрии красоты, и после того, как опробует очередной модный тренд на себе, обычно делится с поклонниками в соцсетях своими впечатлениями. Прямое каре, выбранное Ким, сделало ее весьма похожей на Клеопатру.Но Кардашьян, спустя несколько недель, уже сменила каре на объемный каскад в несколько уровней, который был у нее и до этого, но на этот раз она предпочла пепельно-перламутровый цвет, который пытаются повторить многие модницы.

На самом деле одной из базовых тенденций 2018 года считаются как раз каскадные стрижки. Именно такую носит Анджелина Джоли в совокупности с объемной челкой. Такая прическа подходит к различным жизненным ситуациям - как на каждый день, так и по торжественным поводам. В последнем случае можно добавить еще немного начеса.

Стрижка Пикси, которую предпочла Эмма Стоун, теперь дополнена срезами в несколько уровней и элементами градуировки, за счет которых она стала более яркой. Звезды Голливуда немедленно взяли эту стрижку «на вооружение», так как она придает волосам больше объема.

Не первый год не сдают своих позиций по популярности и длинные волосы. Немало знаменитостей предпочитают именно их. И причин тому несколько: во-первых, длинные волосы очень освежают образ, делают его моложе и привлекательнее. Стилисты рекомендуют к длинным прядям делать объемную прямую челку, как у Кортни Кардашьян, которая дополнила такую прическу ассиметричными элементами.

Короткие стрижки в этом году возглавляет хит сезона - «Гарсон». Немало звезд решило сделать эту прическу одним из ярких акцентов своего образа. Она, и вправду, подчеркивает черты лица, как, например, у Шарлиз Терон. Стоит признать, что у этой прически есть один минус - овал лица, открываемый ею полностью, делается более выразительным и круглым. Поэтому она подходит дамам, у которых идеальная форма лица. Кристен Стюарт тоже предпочла такую стрижку. Ее можно дополнять ассиметричной короткой челкой.

Рваные стрижки так включают ассиметричные элементы, делающие прическу модной. Сейчас эта стрижка пользуется популярностью у французских звезд. Примечательно, что укладка такой стрижки должна делаться с учетом ассиметрии, тогда она выглядит одновременно небрежно и романтичность.
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