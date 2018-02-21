Маг из Ростова подаст в суд на победительницу «Битвы экстрасенсов» Джулию Ванг

Ростовский маг Намтар Энзигаль собирается подать в суд на Джулию Ванг из-за плагиата со стороны победительницы «Битвы экстрасенсов». Ведьма игнорирует угрозы некроманта.

Маг-демонолог из Ростова-на-Дону Намтар Энзигаль сообщил о том, что в настоящее время готовит судебный иск против Джулии Ванг, выигравшей в 15 сезоне телешоу «Битва экстрасенсов». Среди претензий некромант называет плагиат со стороны Ванг, которая начала выдавать творчество Энзигаля за собственное.Речь идет о постах в группе поддержки эпатажной ведьмы, которые, по заявлению мага, принадлежат ему. Для СМИ Намтар Энзигаль сообщил, что нашел множественнее факты нарушений авторских прав со стороны Джулии Ванг. Некромант обладает данными о том, что ведьма присвоила себе творческие работы как минимум трех людей, а также незаконно использовала в своей книге научные работы из прошлого века.Маг совместно с другими экстрасенсами, которые пострадали от действий Ванг, собирается подать на нее суд. Прежде он предпринимал решить вопрос мирно, но ведьма добавила его «черный список» во всех соцсетях.