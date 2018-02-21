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| | «Слеза» Егора Крида покоряет YouTube

«Слеза» Егора Крида покоряет YouTube

Вчера, 22:13
Новый музыкальный клип российского певца Егора Крида «Слеза» ворвался в тренды российского YouTube. За 10 часов видео набрало больше 313 тысяч просмотров.

«Слеза» Егора Крида покоряет YouTube

 

Клип на песню «Слеза» появился на канале BlackStarTV. За первые 10 часов количество просмотров перешагнуло рубеж в 300 тысяч. Большинство поклонников видео явно понравилось: 51 тысяча «лайков» против 2 тысяч «дизлайков. Фанаты певца называют клип «долгожданным», так как песня «Слёзы» появилась ещё в декабре 2017 года.

В комментариях поклонники певца Егора Крида пишут: «Прям жизненная история! Классный клип! Молодцы!», «Клип самый топчик!», «Очень сильно! Прям неожиданно, не думала что он будет таким крутым! Клипы становятся лучше каждого предыдущего!». Впрочем, без негативных отзывов тоже не обошлось. Часть пользователей не оценила новую причёску звезды и его напарницу по клипу, отметив, что хотят видеть в клипах настоящих девушек, а не «моделей с накаченными губами».
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