Нелли Ермолаева обнажилась после родов и раскрыла секрет похудения

Российская телеведущая и дизайнер одежды Нелли Ермолаева опубликовала откровенные фото после родов. С подписчиками своего Instagram звезда поделилась секретом похудения.

В настоящее время из рациона звезды исключены кондитерские и мучные изделия, жирные сорта мяса заменены рыбой. Кроме этого, Ермолаева ест овощи, фрукты и кисломолочные изделия. Сейчас телеведущая проживет в Майами (США). Стала мамой Ермолаева 9 февраля 2018 года.

Ранее экс-участница "Дома-2" призвала поклонников не завидовать ее состоянию, а пользоваться мозгом, который поможет зарабатывать на роскошную жизнь даже матери двоих детей. Этот пост в микроблоге Ермолаевой вызвал бурю негодования со стороны подписчиков.

Российская телеведущая Нелли Ермолаева, строящая помимо этого певческую и дизайнерскую карьеру, опубликовала в Instagram собственную полуобнажённую фотографию. Знаменитость поделилась с фолловерами личным способом избавления от лишних килограммов, набранных за время беременности.В подписи к фото Ермолаева сообщила, что за период беременности набрала 17 килограмм, а после родов скинула 7. Данный прогресс телеведущая считает небольшим, но сдаваться звезда не собирается до тех пор, пока не достигнет веса в 55-56 килограммов, который при росте в 170 сантиметров считает идеальным для себя.