Праздник без носков и дезодоранта: Как удивить любимого 23 февраля?

Мнения

Праздник без носков и дезодоранта: Как удивить любимого 23 февраля?

Советы любителям неординарных решений.

Ген скорпиона и камбалы: Продукты с ГМО полезны для здоровья?

От Редактора

Ген скорпиона и камбалы: Продукты с ГМО полезны для здоровья?

Оказалось, что кукуруза и некоторые другие продукты, относящиеся к ГМО, полезны.

Сюжеты :

Максим Фадеев признался, что является многодетным отцом Нелли Ермолаева обнажилась после родов и раскрыла секрет похудения Ростовчанка кормила детей из собачьей миски и поила алкоголем В Сети появилось порно с участием Насти Рыбки Жители Ростова-на-Дону напуганы необычным кругом в небе Церемония посвящения первокурсников в Австралии проходила через гениталии По стопам Бузовой: Фанаты ополчились на Нелли Ермолаеву за роскошную жизнь Модель plus size Эшли Грэм объяснила происхождение своей аппетитной попы Госдума рассмотрела порядок введения безвиза на период ЧМ-2018 Ученые не считают ГМО-кукурузу вредной для здоровья Скрининг: Четыре процента населения страдает хроническими заболеваниями почек В небе над Петербургом засветили «три солнца»
| | Нелли Ермолаева обнажилась после родов и раскрыла секрет похудения

Нелли Ермолаева обнажилась после родов и раскрыла секрет похудения

Вчера, 21:50
Российская телеведущая и дизайнер одежды Нелли Ермолаева опубликовала откровенные фото после родов. С подписчиками своего Instagram звезда поделилась секретом похудения.

Нелли Ермолаева обнажилась после родов и раскрыла секрет похудения

 

Российская телеведущая Нелли Ермолаева, строящая помимо этого певческую и дизайнерскую карьеру, опубликовала в Instagram собственную полуобнажённую фотографию. Знаменитость поделилась с фолловерами личным способом избавления от лишних килограммов, набранных за время беременности.

В подписи к фото Ермолаева сообщила, что за период беременности набрала 17 килограмм, а после родов скинула 7. Данный прогресс телеведущая считает небольшим, но сдаваться звезда не собирается до тех пор, пока не достигнет веса в 55-56 килограммов, который при росте в 170 сантиметров считает идеальным для себя.

В настоящее время из рациона звезды исключены кондитерские и мучные изделия, жирные сорта мяса заменены рыбой. Кроме этого, Ермолаева ест овощи, фрукты и кисломолочные изделия. Сейчас телеведущая проживет в Майами (США). Стала мамой Ермолаева 9 февраля 2018 года.
 
Ранее экс-участница "Дома-2" призвала поклонников не завидовать ее состоянию, а пользоваться мозгом, который поможет зарабатывать на роскошную жизнь даже матери двоих детей. Этот пост в микроблоге Ермолаевой вызвал бурю негодования со стороны подписчиков.

Новости по теме
Нелли Ермолаева раскрыла секреты похудения после родов
Нелли Ермолаева раскрыла секреты похудения после родов

Бывшая участница «Дома-2» Нелли Ермолаева признается в том, что за время беременности столкнулась с тем, что серьезно поправилась. По ее словам, подписчиков

Нелли Ермолаева рассказала про
Нелли Ермолаева рассказала про "Энерджайзер" в своём животике

Телеведущая Нелли Ермолаева, которая находится уже на 31 неделе беременности, поделилась со своими подписчиками фото, под которым описала свои ощущения от

Беременная Ермолаева обнажилась перед камерой в откровенной фотосессии
Беременная Ермолаева обнажилась перед камерой в откровенной фотосессии

Буквально пару часов назад теледива Нелли Ермолаева выложила в Instagram свои откровенные фото с «беременной» фотосессии. Телеведущая находится на 28 неделе

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости