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| | Алеся Кафельникова показала фото топлес и новое тату

Алеся Кафельникова показала фото топлес и новое тату

Вчера, 21:33
Дочь известного российского теннисиста Алеся Кафельникова постепенно приходит в форму после передозировки наркотиками. 19-летняя девушка регулярно выкладывает фотографии в Instagram. На новом снимке модель запечатлена с обнаженной грудью, прикрытой рукой.

Алеся Кафельникова показала фото топлес и новое тату

 

На спине Алеси Кафельниковой красуется наколка в виде лисы. Пользователям понравилась фотография. Поклонники отметили прекрасную физическую форму телевизионной ведущей. Юзеры называли Кафельникову красавицей. Один из подписчиков посетовал на то, что девушке по жизни встречаются негативные персонажи, которые вовлекают ее в неприятные истории. Об Алесе Кафельниковой начали говорить в обществе после того, как теннисист решил расстаться с ее матерью.

Алеся Кафельникова показала фото топлес и новое тату

 

Девушка занялась модельным бизнесом, не надеясь на поддержку своего звездного отца. Папа сначала выступал противником того, что его дочь станет манекенщицей. Спортсмен видел девочку в другой роли. Однако у Алеси Кафельниковой оказался сильный характер, и она решила идти по самостоятельно выбранному пути. Позже ведущая пристрастилась к наркотикам и чуть не погибла от передозировки.
Домбровский Сергей
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