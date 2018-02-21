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| | Анджелина Джоли заранее знала о разводе Энистон и Теру

Анджелина Джоли заранее знала о разводе Энистон и Теру

Вчера, 21:35
Актриса Анджелина Джоли сообщила, что новость о разводе пары Дженнифер Энистон и Джастина Теру не стала для нее сюрпризом – актриса явно не дотягивала до своего экс-супруга. По мнению Джоли, звезда «Друзей» все время была «неглубокой» и «ванильной».

Анджелина Джоли заранее знала о разводе Энистон и Теру

 

Не так давно знаменитая актриса Анджелина Джоли сообщила общественности свое мнение по поводу расставания звездной супружеской пары Джастина Теру и Дженнифер Энистон. По мнению бывшей жены Бреда Питта, Энистон проигрывает Теру в плане интеллектуальных способностей, так что неудивительно что пара распалась.

Как сообщал друг Джоли, актриса всегда испытывала долю симпатии к образованному Теру, при этом, не понимая, как такой мужчина мог обратить внимания на кого-то, вроде Энистон. Актриса полагала, что звезда сериала «Друзья» является «ванильной» и «неглубокой».

Расставание пары Теру и Энистон комментировал и Бред Питт. Актер посочувствовал Энистон, которая является также является его бывшей женой, признавшись, что расставание - это тяжелое испытание для всякого человека.
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