Анджелина Джоли заранее знала о разводе Энистон и Теру

Актриса Анджелина Джоли сообщила, что новость о разводе пары Дженнифер Энистон и Джастина Теру не стала для нее сюрпризом – актриса явно не дотягивала до своего экс-супруга. По мнению Джоли, звезда «Друзей» все время была «неглубокой» и «ванильной».

Не так давно знаменитая актриса Анджелина Джоли сообщила общественности свое мнение по поводу расставания звездной супружеской пары Джастина Теру и Дженнифер Энистон. По мнению бывшей жены Бреда Питта, Энистон проигрывает Теру в плане интеллектуальных способностей, так что неудивительно что пара распалась.Как сообщал друг Джоли, актриса всегда испытывала долю симпатии к образованному Теру, при этом, не понимая, как такой мужчина мог обратить внимания на кого-то, вроде Энистон. Актриса полагала, что звезда сериала «Друзья» является «ванильной» и «неглубокой».Расставание пары Теру и Энистон комментировал и Бред Питт. Актер посочувствовал Энистон, которая является также является его бывшей женой, признавшись, что расставание - это тяжелое испытание для всякого человека.