В Сети появилось порно с участием Насти Рыбки

На сайте Pornhub появилось порно с участием известной блогерши Насти Рыбки, получившей прозвище «охотницы на олигархов». На досуге девушка оказывает эскорт услуги, соблазняет перспективных бизнесменов.

Настя Рыбка стала знаменитой после обнародования оппозиционером Алексеем Навальным любовной истории с успешным предпринимателем Олегом Дерипаской. На виртуальном ресурсе с откровенным контентом дама занимается сексом с тренером Алексом Лесли, который объясняет своим ученицам, как нужно вести себя с мужчинами в постели. Относительно видео пользователи выдвинули две версии. Согласно первой, компьютер Насти Рыбки взломали киберзлоумышленники и опубликовали в Сети компрометирующие материалы. Исходя из второй, блогерша самостоятельно выложила на Pornhub ролики в погоне за популярностью.

Домбровский Сергей

Пользователи отрицательно отнеслись к видео, на котором Настя Рыбка занимается сексом с любовником. Юзеры назвали этот процесс «колхозным адищем», фильмом ужасов про гигантский нос и зубы или «как бабушка снялась в Красной шапочке».