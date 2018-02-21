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| | В Сети появилось порно с участием Насти Рыбки

В Сети появилось порно с участием Насти Рыбки

Вчера, 20:30
На сайте Pornhub появилось порно с участием известной блогерши Насти Рыбки, получившей прозвище «охотницы на олигархов». На досуге девушка оказывает эскорт услуги, соблазняет перспективных бизнесменов.

В Сети появилось порно с участием Насти Рыбки

 

Настя Рыбка стала знаменитой после обнародования оппозиционером Алексеем Навальным любовной истории с успешным предпринимателем Олегом Дерипаской. На виртуальном ресурсе с откровенным контентом дама занимается сексом с тренером Алексом Лесли, который объясняет своим ученицам, как нужно вести себя с мужчинами в постели. Относительно видео пользователи выдвинули две версии. Согласно первой, компьютер Насти Рыбки взломали киберзлоумышленники и опубликовали в Сети компрометирующие материалы. Исходя из второй, блогерша самостоятельно выложила на Pornhub ролики в погоне за популярностью.

В Сети появилось порно с участием Насти Рыбки

 

Пользователи отрицательно отнеслись к видео, на котором Настя Рыбка занимается сексом с любовником. Юзеры назвали этот процесс «колхозным адищем», фильмом ужасов про гигантский нос и зубы или «как бабушка снялась в Красной шапочке».
Домбровский Сергей
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