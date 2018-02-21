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| | По стопам Бузовой: Фанаты ополчились на Нелли Ермолаеву за роскошную жизнь

По стопам Бузовой: Фанаты ополчились на Нелли Ермолаеву за роскошную жизнь

Вчера, 20:10
Не так давно публика Instagram критиковала Ольгу Бузову за ее роскошную жизнь. Хейтеры писали, что вместо одного заграничного путешествия певица могла помочь сотням сирот. Теперь же подписчикам не дает покоя богатство ее коллеги по телестройке Нелли Ермолаевой. Девушка активно постит в Сеть фото своего семейного отдыха на заграничных морских курортах. По-видимому, критика уже вывела Нелли из себя, и «домоседка» решила дать недоброжелателям отпор.

По стопам Бузовой: Фанаты ополчились на Нелли Ермолаеву за роскошную жизнь

 

В своем аккаунте Ермолаева опубликовала очередное «морское фото» и сопроводила его пространным комментарием, который сводился к тому, что фанам не стоит утруждать себя изучением происхождения ее богатства. Звезда проекта «Дом-2» заявила, что сейчас большие деньги могут заработать все, «у кого есть мозги», кто проявит смекалку и захочет работать. В заключение знаменитость написала, что смотреть подписчикам нужно по своим «корманам». Естественно, фолловеры не вняли ее рекомендациям. Сразу же грамотные юзеры уличили ее в невежестве и напомнили, что слово «карман» пишется через «а».

Что же касается содержания ее поста, то мало кто согласился в Ермолаевой. Подписчики скептически поинтересовались, что же большинство страны день и ночь трудится, не покладая рук. По их словам, богатеть Нелли помогает ее известность, а также капитал ее супруга. В доказательство они привели тот факт, что в первом замужестве Нелли не была столь взыскательной и состоятельной особой. «Ага, легко зарабатывать, если выскочила замуж за молоденького олигарха!», - скептически высказался один из юзеров. Другие припомнили, какими «мозгами» девушка зарабатывала деньги на телестройке. Были и позитивные отклики. Преданные поклонники наградили Ермолаеву 14 тысячами лайков и призвали не обращать внимания на завистников.
Дарья Светозарова
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