По стопам Бузовой: Фанаты ополчились на Нелли Ермолаеву за роскошную жизнь

В своем аккаунте Ермолаева опубликовала очередное «морское фото» и сопроводила его пространным комментарием, который сводился к тому, что фанам не стоит утруждать себя изучением происхождения ее богатства. Звезда проекта «Дом-2» заявила, что сейчас большие деньги могут заработать все, «у кого есть мозги», кто проявит смекалку и захочет работать. В заключение знаменитость написала, что смотреть подписчикам нужно по своим «корманам». Естественно, фолловеры не вняли ее рекомендациям. Сразу же грамотные юзеры уличили ее в невежестве и напомнили, что слово «карман» пишется через «а».
Что же касается содержания ее поста, то мало кто согласился в Ермолаевой. Подписчики скептически поинтересовались, что же большинство страны день и ночь трудится, не покладая рук. По их словам, богатеть Нелли помогает ее известность, а также капитал ее супруга. В доказательство они привели тот факт, что в первом замужестве Нелли не была столь взыскательной и состоятельной особой. «Ага, легко зарабатывать, если выскочила замуж за молоденького олигарха!», - скептически высказался один из юзеров. Другие припомнили, какими «мозгами» девушка зарабатывала деньги на телестройке. Были и позитивные отклики. Преданные поклонники наградили Ермолаеву 14 тысячами лайков и призвали не обращать внимания на завистников.