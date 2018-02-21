Модель plus size Эшли Грэм объяснила происхождение своей аппетитной попы

Пышнотелая модель Эшли Грэм показала, на какие жертвы ей приходится идти ради аппетитной попы. Соответствующий видеоролик красавица опубликовала на своем аккаунте в Instagram. Кадры демонстрируют, как Эшли выполняет силовые упражнения – девушка поднимает тяжелую штангу, которая прикована к полу тренажерного зала цепями.

По ролику видно, что упражнение дается девушке с трудом – она сопровождает поднятие штанги гримасами, но останавливаться не собирается.

Дарья Светозарова

Энтузиазм Эшли Грэм и результат стараний оценили сотни комментаторов. Они подбадривали девушку и писали, что буду следовать ее примеру. Для большинства подписчиков Эшли оказалась идеалом, к которому они стремятся: «Да, детка! Так держать!», - писали они. «Мы с тобой, мы будем делать также!», - откликались другие.Однако нашлись у Эшли и недоброжелатели. Им показалось, что девушка недостаточно глубоко приседает со штангой. Однако у большинства аппетитные формы пышнотелой модели вызвали у одобрение. По душе им пришлась именно пятая точка Грэм. Они так и написали «У тебя отпадная попа!». Спорить с ними никто не стал. За пару минут ролик Эшли просмотрели почти 130 тысяч фолловеров.