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| | Модель plus size Эшли Грэм объяснила происхождение своей аппетитной попы

Модель plus size Эшли Грэм объяснила происхождение своей аппетитной попы

Вчера, 19:52
Пышнотелая модель Эшли Грэм показала, на какие жертвы ей приходится идти ради аппетитной попы. Соответствующий видеоролик красавица опубликовала на своем аккаунте в Instagram. Кадры демонстрируют, как Эшли выполняет силовые упражнения – девушка поднимает тяжелую штангу, которая прикована к полу тренажерного зала цепями.

Модель plus size Эшли Грэм объяснила происхождение своей аппетитной попы

 

По ролику видно, что упражнение дается девушке с трудом – она сопровождает поднятие штанги гримасами, но останавливаться не собирается.

Модель plus size Эшли Грэм объяснила происхождение своей аппетитной попы

 

Энтузиазм Эшли Грэм и результат стараний оценили сотни комментаторов. Они подбадривали девушку и писали, что буду следовать ее примеру. Для большинства подписчиков Эшли оказалась идеалом, к которому они стремятся: «Да, детка! Так держать!», - писали они. «Мы с тобой, мы будем делать также!», - откликались другие.

Однако нашлись у Эшли и недоброжелатели. Им показалось, что девушка недостаточно глубоко приседает со штангой. Однако у большинства аппетитные формы пышнотелой модели вызвали у одобрение. По душе им пришлась именно пятая точка Грэм. Они так и написали «У тебя отпадная попа!». Спорить с ними никто не стал. За пару минут ролик Эшли просмотрели почти 130 тысяч фолловеров.
Дарья Светозарова
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