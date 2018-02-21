Праздник без носков и дезодоранта: Как удивить любимого 23 февраля?

Мнения

Праздник без носков и дезодоранта: Как удивить любимого 23 февраля?

Советы любителям неординарных решений.

Ген скорпиона и камбалы: Продукты с ГМО полезны для здоровья?

От Редактора

Ген скорпиона и камбалы: Продукты с ГМО полезны для здоровья?

Оказалось, что кукуруза и некоторые другие продукты, относящиеся к ГМО, полезны.

Сюжеты :

Максим Фадеев признался, что является многодетным отцом Нелли Ермолаева обнажилась после родов и раскрыла секрет похудения Ростовчанка кормила детей из собачьей миски и поила алкоголем В Сети появилось порно с участием Насти Рыбки Жители Ростова-на-Дону напуганы необычным кругом в небе Церемония посвящения первокурсников в Австралии проходила через гениталии По стопам Бузовой: Фанаты ополчились на Нелли Ермолаеву за роскошную жизнь Модель plus size Эшли Грэм объяснила происхождение своей аппетитной попы Госдума рассмотрела порядок введения безвиза на период ЧМ-2018 Ученые не считают ГМО-кукурузу вредной для здоровья Скрининг: Четыре процента населения страдает хроническими заболеваниями почек В небе над Петербургом засветили «три солнца»
| | Виктория Боня сообщила, в каком возрасте впервые закурила

Виктория Боня сообщила, в каком возрасте впервые закурила

Вчера, 19:49
Популярная телеведущая и актриса Виктория Боня сообщила, что взяла в руки сигарету в первый раз в 15 лет. Далее ей удалось бросить, однако артистка не один раз снова начинала, окончательно перестав «дымить» только в 26, как сообщает VistaNews.

Виктория Боня сообщила, в каком возрасте впервые закурила

 

38-летняя селебрити отмечает, что в нынешнем возрасте она уже точно не хочет возвращаться к данной вредной привычке. По словам Виктории Бони, первый раз она «задымила», поддавшись на уговоры друзей со двора. Спустя месяц девушка смогла остановиться, заставив себя поверить в том, что курение ниже её достоинства.

Виктория Боня сообщила, в каком возрасте впервые закурила

 

По словам Виктории Бони, она поняла, что те, кто «дымят», не уважают и вообще не любят себя. Однако артистка подчеркнула, что возможность быстро бросить курить прямо пропорционально возрасту – чем старше, тем тяжелее. Запись была рекламной, и, подводя её итоги, актриса назвала препарат, который должен помочь справиться с такой вредной привычкой. Тем не менее фанаты порадовались таким откровениям в тексте артистки, оценив их на более, чем 15 тысяч оценок «мне нравится». Некоторые, впрочем, удивились, как вообще можно хотеть курить в каком-либо возрасте, отметив, что ни разу не пробовали за всю свою жизнь.

Ирина Летинская
Новости по теме
Поклонники Виктории Бони шокированы перебором с ботоксом
Поклонники Виктории Бони шокированы перебором с ботоксом

Телеведущая Виктория Боня рассказала, как проводит последние дни на отдыхе и показала новый снимок. Однако на этот раз поклонники стали критиковать

Поклонников шокировал лишний вес Виктории Бони
Поклонников шокировал лишний вес Виктории Бони

Бывшая участница скандального шоу «Дом-2» Виктория Боня является активным пользователем социальных сетей. Недавно знаменитость опубликовала новый снимок,

Родные Виктории Бони могли пострадать при теракте в Ницце
Родные Виктории Бони могли пострадать при теракте в Ницце

Телеведущая Виктория Боня сообщила в соцсети, что её мать, ребёнок, муж были в день теракта в Ницце. За час до инцидента родные Бони покинули французский город.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости