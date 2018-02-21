Виктория Боня сообщила, в каком возрасте впервые закурила

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Советы любителям неординарных решений.
От Редактора
Оказалось, что кукуруза и некоторые другие продукты, относящиеся к ГМО, полезны.
Телеведущая Виктория Боня рассказала, как проводит последние дни на отдыхе и показала новый снимок. Однако на этот раз поклонники стали критиковать
Бывшая участница скандального шоу «Дом-2» Виктория Боня является активным пользователем социальных сетей. Недавно знаменитость опубликовала новый снимок,
Телеведущая Виктория Боня сообщила в соцсети, что её мать, ребёнок, муж были в день теракта в Ницце. За час до инцидента родные Бони покинули французский город.