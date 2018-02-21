Виктория Боня сообщила, в каком возрасте впервые закурила

Популярная телеведущая и актриса Виктория Боня сообщила, что взяла в руки сигарету в первый раз в 15 лет. Далее ей удалось бросить, однако артистка не один раз снова начинала, окончательно перестав «дымить» только в 26, как сообщает VistaNews.

38-летняя селебрити отмечает, что в нынешнем возрасте она уже точно не хочет возвращаться к данной вредной привычке. По словам Виктории Бони, первый раз она «задымила», поддавшись на уговоры друзей со двора. Спустя месяц девушка смогла остановиться, заставив себя поверить в том, что курение ниже её достоинства.

По словам Виктории Бони, она поняла, что те, кто «дымят», не уважают и вообще не любят себя. Однако артистка подчеркнула, что возможность быстро бросить курить прямо пропорционально возрасту – чем старше, тем тяжелее. Запись была рекламной, и, подводя её итоги, актриса назвала препарат, который должен помочь справиться с такой вредной привычкой. Тем не менее фанаты порадовались таким откровениям в тексте артистки, оценив их на более, чем 15 тысяч оценок «мне нравится». Некоторые, впрочем, удивились, как вообще можно хотеть курить в каком-либо возрасте, отметив, что ни разу не пробовали за всю свою жизнь.

Ирина Летинская