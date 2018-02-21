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| | Самая сексуальная ведущая застраховала свои ягодицы на несколько миллионов

Самая сексуальная ведущая застраховала свои ягодицы на несколько миллионов

Вчера, 17:53
Жительница Аргентины Соло Перез рассказывает соотечественникам о прогнозе погоды на местном телевизионном канале и имеет негласный статус самой сексуальной ведущей. Недавно звезда эфира застраховала свои ягодицы на 2 млн песо (в переводе русскую валюту – 5,7 млн).

Самая сексуальная ведущая застраховала свои ягодицы на несколько миллионов

 

Просмотры канала выросли многократно после того, как Соло Перез стала сотрудником этого информационного ресурса. Многие аргентинцы готовы опоздать на работу и лишиться премии, предпочитая увидеть прогноз погоды с самой сексуальной ведущей. Такую популярность 24-летняя дама получила благодаря своим большим ягодицам, которые звезда эфира накачала в тренажерном зале. Девушка обожает спорт и правильное питание, поэтому результат не заставил себя долго ждать, ее физической форме стали завидовать даже подготовленные атлеты.

Соло Перез переживает по поводу своих ягодиц, поэтому решила застраховать их на крупную сумму денег, дабы в случае насилия хотя бы в материальном плане компенсировать полученный ущерб. Ведущая пользуется повышенным вниманием у поклонников не только на телевидении, но и в социальных сетях. Каждый пост девушки набирается сотни тысяч лайков за считанные часы.
Домбровский Сергей
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