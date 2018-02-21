«Обнажёнка» для поклонников: Шарлотта Кросби поразила эротичным видео

В интернете появилось видео с участием оголённой 27-летней американской телезвезды Шарлотт Кросби, где она, будучи только в чёрных сапогах, заходила в ванную, сексуально двигая попой. Артистка подчеркнула, что сделала это для фанатов, как сообщает VistaNews.

В подписи к видео содержался достаточно откровенный намёк на то, как могут поклонники воспользоваться данным роликом. Подписчики высоко оценили своеобразное настроение Шарлотт Кросби. Они подчеркнули, что ролик с «обнажёнкой» получился очень хорошим, пожелав, чтобы подобного контента от американской телезвезды было как можно больше.

Фанаты были в восторге от форм Шарлотт Кросби, акцентировав внимание на том, что с её фигурой нет места стеснению. Стоит отметить, что до этого американская телезвезда не демонстрировала такие эротичные записи. Наиболее «откровенным» было видео о том, как она спала с парнем. Эротичный подтекст отсутствовал, и артистка просто показывала, что сильно храпит, из-за чего возлюбленный вынужден использовать беруши.

Ирина Летинская