«Обнажёнка» для поклонников: Шарлотта Кросби поразила эротичным видео

Мнения
Советы любителям неординарных решений.
От Редактора
Оказалось, что кукуруза и некоторые другие продукты, относящиеся к ГМО, полезны.
Нападающий и капитан хоккейного «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби считает, что цель еще не достигнута и радоваться пока рано.
Талантливый спортсмен Сидни Кросби смог стать лучшим снайпером регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и ему вручили приз «Морис Ришар Трофи»,
Капитан хоккейной команды Сидни Кросби перешагнул отметку в 1000 очков в чемпионатах НХЛ