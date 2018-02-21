Тощего любовника Волочковой сравнили с женщиной

Анастасия Волочкова не скрывает, что встречается с Михаилом Логиновым. Поклонники заметили, что в семье у балерины всё наоборот: у неё мужское телосложение, а у её партнёра – женское.

Вещий Олег

«Тощий, горбатый хрыщ, а не муж, вот честно. Хотя вы стоите друг друга. Одна с мужской фигурой и другой нелучшего телосложения», - написала одна из подписчиц. В комментариях к опубликованному снимку было множество негативных отзывов от хейтеров и обычных пользователей, которым надоело видеть недовольство Волочковой. На снимке Михаил Логинов, являющийся новым избранником балерины, взялся рукой за её ягодицы.При этом, сама Волочкова сделала акцент на уставших ногах. Поклонники отметили, что даже плечи у балерины шире, чем у её возлюбленного., - стали писать подписчики. Многие подчеркнули, что Волочковой нужен мужественный партнёр, а не хилый молодой человек, за которым нужен будет уход. Сама же балерина не стала как-либо комментировать данную критику.