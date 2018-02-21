Странный купальник "удалил" грудь у Елены Перминовой

Подписчики восхищены её фигурой, но наряд скрыл роскошную грудь, являющуюся достоинством девушки.

Модель Елена Перминова опубликовала фотографию в странном купальнике.

31-летняя модель Елена Перминова, супруга Александра Лебедева (владелец влиятельных британских газет Independent и Evening Standard), удивила подписчиков странным купальником. Девушка опубликовала фото, где позирует у бассейна в бежевом бикини, верхняя часть которого похожа на бант. Подписчикам фотография очень понравилась: буквально за полчаса под публикацией набралось больше 10 тысяч «лайков». Кто-то просто восхищается моделью, а кто-то немного завидует: «Нереальная фигура, как добиться такой?».На Instagram звезды сейчас подписаны 1,7 миллиона человек. Елена часто публикует фотографии в разных образах, а также делится с подписчиками снимками со светских мероприятий и тренировок.