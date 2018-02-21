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| | Странный купальник "удалил" грудь у Елены Перминовой

Странный купальник "удалил" грудь у Елены Перминовой

Сегодня, 17:15
Модель Елена Перминова опубликовала фотографию в странном купальнике. Подписчики восхищены её фигурой, но наряд скрыл роскошную грудь, являющуюся достоинством девушки.

Странный купальник "удалил" грудь у Елены Перминовой

 

31-летняя модель Елена Перминова, супруга Александра Лебедева (владелец влиятельных британских газет Independent и Evening Standard), удивила подписчиков странным купальником. Девушка опубликовала фото, где позирует у бассейна в бежевом бикини, верхняя часть которого похожа на бант. Подписчикам фотография очень понравилась: буквально за полчаса под публикацией набралось больше 10 тысяч «лайков». Кто-то просто восхищается моделью, а кто-то немного завидует: «Нереальная фигура, как добиться такой?».

На Instagram звезды сейчас подписаны 1,7 миллиона человек. Елена часто публикует фотографии в разных образах, а также делится с подписчиками снимками со светских мероприятий и тренировок.
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