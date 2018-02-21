Кэти Холмс вернется на экраны в роли агента ФБР

Героиню Кэти будут звать Хейзел Отис. На экране она будет заниматься расследованием и предотвращением угроз внутреннего терроризма, пока миру не станет известно о ее романе с генералом. После огласки интимных подробностей семейное счастье и карьера агентессы разрушится. К ней прочно приклеится ярлык «любовница», избавиться от которого будет очень непросто. В условиях всеобщего презрения Хейзел придется заново отстраивать разрушенную жизнь и благосостояние.
Сериал создают авторы нашумевших проектов «Империя» и «Рассказ служанки» Айли Чекен и Мелисса Скривнер. Помимо главной роли, Холмс займется продюсированием сериала.