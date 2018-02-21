Кэти Холмс вернется на экраны в роли агента ФБР

Бывшая супруга Тома Круза, американская актриса Кэти Холмс порадует поклонников возвращением на телеэкраны. Кинодива предстанет перед зрителями в роли агента ФБР в одном из пока что безымянных проектов канала Fox.

Дарья Светозарова

Героиню Кэти будут звать Хейзел Отис. На экране она будет заниматься расследованием и предотвращением угроз внутреннего терроризма, пока миру не станет известно о ее романе с генералом. После огласки интимных подробностей семейное счастье и карьера агентессы разрушится. К ней прочно приклеится ярлык «любовница», избавиться от которого будет очень непросто. В условиях всеобщего презрения Хейзел придется заново отстраивать разрушенную жизнь и благосостояние.Сериал создают авторы нашумевших проектов «Империя» и «Рассказ служанки» Айли Чекен и Мелисса Скривнер. Помимо главной роли, Холмс займется продюсированием сериала.