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| | "Сплетницы от зависти прикусили языки": Дана Борисова после секс-скандала ищет поддержку

"Сплетницы от зависти прикусили языки": Дана Борисова после секс-скандала ищет поддержку

Сегодня, 16:40
Известная телеведущая и бывшая наркозависимая Дана Борисова накануне шокировала публику новыми прихотями. Знаменитость якобы предложила обеспеченным мужчинам секс за большие деньги, переписка тут же попала в Сеть и вызвала резонанс.

"Сплетницы от зависти прикусили языки": Дана Борисова после секс-скандала ищет поддержку

 

Теледива на своей странице ситуация пока не прокомментировала, но есть сведения, что журналистам она ответила «Ну и что?». Тем не менее, в последующей публикации Даны Борисовой появилось несколько скриншотов, где можно прочитать сообщения поклонников ведущей, присланные ей же в директ. Исходя из содержания публикации, можно сделать вывод, что знаменитость всячески пытается продемонстрировать обществу наличие у нее защитников, но их- количество не впечатляет.

В одном из скринов пользователь обратился к Дане и отметил, что она является «огоньком, который должны оберегать ладошки в обличии верных и преданных людей рядом». Другой подписчик обратился к ведущей и назвал ее «сильной и независимой женщиной», а также подчеркнул, что «сплетницы уже успели прикусить языки от зависти». Стоит отметить, что данная публикация с несколькими сообщениями от разных лиц не имела ограничения по комментариям, тем не менее, ни один подписчик и посетитель страницы Даны Борисовой не торопится отвечать артистке и писать положительное либо отрицательное обращение.

Совсем недавно в распоряжение СМИ попали скриншоты переписки Даны Борисовой (со слов автора материала), где приводилась информация провокационного характера. Ведущая заявляла, что хочет секса и денег, и за свои «услуги она просит несколько тысяч долларов, однако готова сделать скидку в случае «группового» времяпровождения. По всей видимости, такой скандал могла спровоцировать сама Борисова, о которой стали говорить гораздо меньше, либо ее «пиарщики», но не исключен вариант попадания в СМИ фейковой информации.

После таких новостей в Сети появились предположения, что от зависимости наркотической Дана Борисова «переклассифицировалась» в секс-зависимую, на что подталкивают слова из переписки. Также без внимания не остался и тот факт, что ведущая не так давно заявила о трудном финансовом положении и продаже своих личных вещей, а с помощью секса за деньги такую ситуацию можно было бы исправить.
Анна Лисичкина
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