В новом сезоне "Холостяка" за сердце Егора Крида поборются беременная и замужняя

Телезрителей уже этой весной ожидает премьера нового, уже шестого по счету сезона самого романтического реалити-шоу страны «Холостяк», которое будет транслироваться на ТНТ. В новом сезоне проекта завидным женихом станет 23-летний певец, одна из самых многообещающих личностей на отечественной сцене, Егор Крид. Именно за его сердце поборются дамы.

Николай Офицеров

Поклонники шоу еще с начала кастингов решили собирать любую информацию о проекте. Настоящий сюрприз всем решила преподнести бывшая участница Татьяна Челышева. Она рассказала в своем микроблоге о том, что ждет в новом сезоне публику. Детали довольно интересны, потому поклонники вполне резонно поставили слова Татьяны под сомнение.», - заявила Челышева.