В новом сезоне "Холостяка" за сердце Егора Крида поборются беременная и замужняя

Поклонники шоу еще с начала кастингов решили собирать любую информацию о проекте. Настоящий сюрприз всем решила преподнести бывшая участница Татьяна Челышева. Она рассказала в своем микроблоге о том, что ждет в новом сезоне публику. Детали довольно интересны, потому поклонники вполне резонно поставили слова Татьяны под сомнение.
«В новом сезоне холостяк дал на две розы больше, чем положено, среди участниц была и беременная, и вовсе не холостая. Однако она, влюбившись в Егора и понадеявшись на его взаимность, тут же решила развестись. Вы, конечно, можете моим словам и не верить, но правда-то от этого никуда не денется», - заявила Челышева.