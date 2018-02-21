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| | В новом сезоне "Холостяка" за сердце Егора Крида поборются беременная и замужняя

В новом сезоне "Холостяка" за сердце Егора Крида поборются беременная и замужняя

Сегодня, 16:42
Телезрителей уже этой весной ожидает премьера нового, уже шестого по счету сезона самого романтического реалити-шоу страны «Холостяк», которое будет транслироваться на ТНТ. В новом сезоне проекта завидным женихом станет 23-летний певец, одна из самых многообещающих личностей на отечественной сцене, Егор Крид. Именно за его сердце поборются дамы.

В новом сезоне "Холостяка" за сердце Егора Крида поборются беременная и замужняя

 

Поклонники шоу еще с начала кастингов решили собирать любую информацию о проекте. Настоящий сюрприз всем решила преподнести бывшая участница Татьяна Челышева. Она рассказала в своем микроблоге о том, что ждет в новом сезоне публику. Детали довольно интересны, потому поклонники вполне резонно поставили слова Татьяны под сомнение.

«В новом сезоне холостяк дал на две розы больше, чем положено, среди участниц была и беременная, и вовсе не холостая. Однако она, влюбившись в Егора и понадеявшись на его взаимность, тут же решила развестись. Вы, конечно, можете моим словам и не верить, но правда-то от этого никуда не денется», - заявила Челышева.
Николай Офицеров
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