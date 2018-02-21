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| | Александр Дьяченко признался в зависти к "Би-2"

Александр Дьяченко признался в зависти к "Би-2"

Сегодня, 16:16
В эфире известной радиостанции «НАШЕ радио» гостем передачи под названием «Подъёмники» стал популярный российский актёр Александр Дьяченко. Актёр заявил о том, что очень завидует музыкантам, которым вручал премии на «Чартовой Дюжине».

Александр Дьяченко признался в зависти к "Би-2"

 

Александр запомнился многим зрителям по участию в съёмках таких популярных картин как: «Волкодав», «Брат-2», а также телесериалам «Махор» и «Пепел». На церемонии вручения премии «Чартова Дюжина» Дьяченко выпала честь вручить известному музыкальному коллективу «Би-2» золотую пластинку, так как группа победила в номинации под названием «Концерт». Александр, побывав на сцене, рассказал о своих незабываемых впечатлениях. Дьяченко отметил, что он ощутил себя в центре того рок-н-рольного мира, в котором всегда находятся музыканты, заводящие многотысячные толпы поклонников.

Александр Дьяченко признался в зависти к "Би-2"

 

Торжественная церемония вручения престижной музыкальной премии «Чартова Дюжина» проходила на арене «ВТБ Ледовый дворец» 15 февраля.
Александр Вест
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