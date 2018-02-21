Александр Дьяченко признался в зависти к "Би-2"

В эфире известной радиостанции «НАШЕ радио» гостем передачи под названием «Подъёмники» стал популярный российский актёр Александр Дьяченко. Актёр заявил о том, что очень завидует музыкантам, которым вручал премии на «Чартовой Дюжине».

Александр запомнился многим зрителям по участию в съёмках таких популярных картин как: «Волкодав», «Брат-2», а также телесериалам «Махор» и «Пепел». На церемонии вручения премии «Чартова Дюжина» Дьяченко выпала честь вручить известному музыкальному коллективу «Би-2» золотую пластинку, так как группа победила в номинации под названием «Концерт». Александр, побывав на сцене, рассказал о своих незабываемых впечатлениях. Дьяченко отметил, что он ощутил себя в центре того рок-н-рольного мира, в котором всегда находятся музыканты, заводящие многотысячные толпы поклонников.

Александр Вест

Торжественная церемония вручения престижной музыкальной премии «Чартова Дюжина» проходила на арене «ВТБ Ледовый дворец» 15 февраля.