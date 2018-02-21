Солиста One Direction уличили в отношениях с Хейли Стайнфелд

В таком положении под прицел фото- и видеокамер попали Найл и Хейли. Ребята просто пришли вместе на концерт бойзбенда Backstreet Boys в Лас-Вегасе, однако журналисты и поклонники усмотрели в этом некий сигнал о новом романе. Если звезды и попытались скрыть следы совместного похода на концерт, то усилия их успехом не увенчались. Их времяпрепровождение уже стало достоянием соцсети Twitter.
Певец и актриса дружат уже много лет и не скрывают этого. При желании и при условии хоть малейшей возможности фантазировать, их дружбу легко можно принять за флирт, а то и влюбленность.