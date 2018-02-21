Евгения Феофилактова похвасталась огромным бассейном в доме

Евгения Феофилактова любит наслаждаться водными процедурами в бассейне. Теперь она может это делать вместе с близкими, не выходя из своего дома. Об этом экс-звезда «Дома-2» рассказала поклонникам в личном микроблоге в Instagram.

Виктория Озерова

Несколько часов назад Евгения Феофилактова поделилась в своем Instagram-аккаунте снимком в купальнике. Ярко-синий наряд отлично подчеркивает все прелести фигуры девушки, но не это главное. В подписи к фото экс-участница «Дома-2» рассказала, что теперь водные процедуры может принимать, не покидая территорию своего дома, а «любимые» делают такое времяпрепровождения еще приятней. Пользователи оценили новую фотографию Евгении Феофилактовой, но больше внимания обратили на тот факт, что девушка теперь живет в доме с бассейном.За считанные часы публикация собрала около 20 тысяч лайков и 220 комментариев. Поклонники похвалили Феофилактову за правильный выбор мужчины.