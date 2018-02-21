Хейтеры уверены, что Ксения Бородина показала снимок топлесс

Поклонники известной телеведущей Ксении Бородиной уже привыкли, что из-за её мужа Курбана Омарова, за которого она вышла замуж в 2015 году, она перестала радовать их откровенными снимками. Однако, в этот раз публикация телеведущей вызвала небывалый ажиотаж.

В официальном аккаунте Бородиной в сети Instagram была загружена фотография, которая, как утверждает большинство её поклонников, была сделана Ксенией топлесс. На снимке запечатлена Ксения Бородина без одежды, а кадр обрывается сразу после области плеч российской красавицы. В комментариях многие пользователи попросили Бородину предоставить им продолжение фотографии, на котором она лишена одежды. Некоторые пользователи заметили, что на телеведущей могло быть надето платье без бретелек, что не является редкостью, тем самым развеяв ложные надежды разгорячённых фанатов.

Александр Вест

Ранее фотографии обнажённой Ксении не раз появлялись на обложках различных журналов, но с приходом семейной жизни телеведущая отказалась от подобных фотосессий, которые могут принести беспокойство её супругу.