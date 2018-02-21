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| | Фанаты разочаровались обвисшей грудью звезды Playboy

Фанаты разочаровались обвисшей грудью звезды Playboy

Сегодня, 15:51
Известная фитнес-модель, а также звезда журнала Playboy Линдси Пелас вызвала неоднозначную реакцию у большинства её поклонников в сети микроблогов Instagram, опубликовав снимки, на которых её грудь восьмого размера свисает почти до самого пупка.

Фанаты разочаровались обвисшей грудью звезды Playboy

 

На опубликованных снимках модель запечатлена сидя, а её грудь прикрыта лишь белыми волосами. Внимание поклонников привлёк тот факт, что на остальных фотографиях грудь звезды Playboy выглядит пышно и красиво, а без поддержки платьев или лифчика Линдси Пелас вдруг превратилась, по их мнению, в образ многодетной матери. В комментариях некоторые пользователи заявили, что желают видеть её в одежде, несмотря на восторженные отзывы других подписчиков знаменитой модели.

Фанаты разочаровались обвисшей грудью звезды Playboy

 

В комментариях Линдси наиболее часто сравнивали с бабушкой, спрашивая, как её грудь могла оказаться на животе. Невзирая на многочисленные критические комментарии в адрес модели, публикацию Пелас оценили более 60 тысяч человек менее чем за 6 часов.
Александр Вест
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