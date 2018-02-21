Психолог Дмитрия Марьянова рассказала о личном дневнике покойного артиста

Как известно, в отношении Богдановой уже заведено уголовное дело. Правоохранительные органы пытаются установить, могли ли какие-либо противоправные действия самой Оксаны или ее сотрудников привести к кончине артиста. Психолог в одном из недавних интервью призналась в том, что действовала исключительно в рамках программы лечения и не позволяла себе никаких выходов за рамки. По ее словам, перед смертью Марьянов писал в своем дневнике исключительно о любви.
«Также он рассказывал исключительно о своей супруге. Его жизнь была неразделимо связана с ней. У них с женой были невероятно теплые отношения с определёнными нотками зависимости и даже некоторого безумия. Определить корень грызущих его переживаний было крайне сложно, ведь он рассказывал только о положительных качествах своей влюбленности», - утверждает Богданова.
Психолог также отметила, что сообщить трагическую новость супруге Марьянова было крайне тяжело. Психологу пришлось даже извиняться перед ней, однако вдова к словам отнеслась «с невероятным холодом».