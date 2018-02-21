Полина Гагарина едва не утонула в океане в Португалии

Российская солистка Полина Гагарина отправилась вместе с мужем фотографом Дмитрием Искхаковым в Португалию. Супруги отправились на пляж, подошли к океану и у них закружилась голова от красивого вида, открывшегося взору.

Домбровский Сергей

Полина Гагарина решила устроить незабываемую фотосессию на фоне вод Атлантики. Исполнительница подошла к океану, повернулась к царству Нептуна спиной, приняла одну из своих замысловатых поз и приготовилась к съемкам. Полина Гагарина обратила внимание на то, что у ее знакомых перепуганные лица. Певица почувствовала прикосновение воды к своему роскошному платью, которое мгновенно превратилось в тяжеленный якорь. Вокалистка начала барахтаться, но выбраться на берег ей оказалось не по силам. Спасителем Полины Гагариной оказался ее собственный муж.Фотограф регулярно тренируется, держит планку, ему хватило сил удержать возлюбленную в своих руках. По словам солистки, когда она подходила к воде ничего не предвещало беды. Не было никаких волн на океане. Местные жители говорят, что в Португалии в феврале такое поведение царства Нептуна является типичным, поэтому не стоит этому удивляться. Данную историю Гагарина рассказала в Instagram. Пользователи рекомендовали звезде проявлять осторожность во время фотосессий, иначе можно поплатиться жизнью в погоне за популярностью.