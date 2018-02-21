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| | Полина Гагарина едва не утонула в океане в Португалии

Полина Гагарина едва не утонула в океане в Португалии

Сегодня, 15:42
Российская солистка Полина Гагарина отправилась вместе с мужем фотографом Дмитрием Искхаковым в Португалию. Супруги отправились на пляж, подошли к океану и у них закружилась голова от красивого вида, открывшегося взору.

Полина Гагарина едва не утонула в океане в Португалии

 

Полина Гагарина решила устроить незабываемую фотосессию на фоне вод Атлантики. Исполнительница подошла к океану, повернулась к царству Нептуна спиной, приняла одну из своих замысловатых поз и приготовилась к съемкам. Полина Гагарина обратила внимание на то, что у ее знакомых перепуганные лица. Певица почувствовала прикосновение воды к своему роскошному платью, которое мгновенно превратилось в тяжеленный якорь. Вокалистка начала барахтаться, но выбраться на берег ей оказалось не по силам. Спасителем Полины Гагариной оказался ее собственный муж.

Фотограф регулярно тренируется, держит планку, ему хватило сил удержать возлюбленную в своих руках. По словам солистки, когда она подходила к воде ничего не предвещало беды. Не было никаких волн на океане. Местные жители говорят, что в Португалии в феврале такое поведение царства Нептуна является типичным, поэтому не стоит этому удивляться. Данную историю Гагарина рассказала в Instagram. Пользователи рекомендовали звезде проявлять осторожность во время фотосессий, иначе можно поплатиться жизнью в погоне за популярностью.
Домбровский Сергей
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