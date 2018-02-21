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| | «Голое платье» и новый жених: Пэрис Хилтон затмила всех на дне рождении Рианны

«Голое платье» и новый жених: Пэрис Хилтон затмила всех на дне рождении Рианны

Сегодня, 15:27
Известная наследница сети люксовых гостиниц Пэрис Хилтон стала почетной гостьей на вечеринки Рианны в честь её дня рождения. Однако знаменитая блондинка затмила именинницу своим прозрачным платьем и бриллиантом на безымянном пальце.

«Голое платье» и новый жених: Пэрис Хилтон затмила всех на дне рождении Рианны

 

37-летняя светская львица и модель Пэрис Хилтон оказалась звездой на праздновании дня рождения Рианны, которое проходило во вторник, 20 февраля. Среди приглашенных гостей была и «блондинка в шоколаде» Пэрис Хилтон, которая появилась на вечеринке в Нью-Йорке со своим будущим супругом актером и моделью Крисом Зилком.

Более того, блондинка поразила также стройными ногами и идеальной фигурой, которую подчеркнуло прозрачное «голое» платье. Фотографии Хилтон моментально облетели Сеть и поклонники посчитали, что звездой дня рождения Рианны была именно Пэрис Хилтон.
Светлана Славянская
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