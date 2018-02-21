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| | Дженнифер Лоуренс пожаловалась на травлю после слива интимных фото

Дженнифер Лоуренс пожаловалась на травлю после слива интимных фото

Сегодня, 15:40
Звезда киноцикла «Голодные игры» Дженнифер Лоуренс подверглась настоящей травле. Выяснилось, что в жизни исполнительница роли Китнисс Эвердин не такая скромница, как на экране, и в Сеть утекли ее откровенные фотографии. Из-за этого молодой актрисе потребовалась психологическая помощь – девушка стала панически бояться приоткрыть на камеру даже самый маленький участок обнаженной плоти.

Дженнифер Лоуренс пожаловалась на травлю после слива интимных фото

 

Долгое время кинодива не решалась вернуться к прежнему сексуальному образу. Особенно тяжело дались девушки съемки «Красного воробья», которые припали на этот период. В одной из сцен актриса должна была полностью оголиться. Героине ее фильма требовалось снять одежду перед классом, роль которого исполнила вся съемочная группа.

Публикацию в общем доступе ее «голых» фото Лоуренс сравнила с ощущением, когда оказываешься изнасилованной всем миром. Актриса призналась, что в каждом человеке видела созерцателя своих интимных снимков. Ей казалось, что в любой момент их можно будет увидеть прямо на дисплее гаджета постороннего человека, и это повергало ее в паническое состояние.

Ранее сообщалось, что хакеры из группировки Celeb Jihad взломали аккаунты кинодивы и слили откровенные фотографии в Сеть. Это было предоставлено, как очередная кибкератака.
Дарья Светозарова
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