Дженнифер Лоуренс пожаловалась на травлю после слива интимных фото

Долгое время кинодива не решалась вернуться к прежнему сексуальному образу. Особенно тяжело дались девушки съемки «Красного воробья», которые припали на этот период. В одной из сцен актриса должна была полностью оголиться. Героине ее фильма требовалось снять одежду перед классом, роль которого исполнила вся съемочная группа.
Публикацию в общем доступе ее «голых» фото Лоуренс сравнила с ощущением, когда оказываешься изнасилованной всем миром. Актриса призналась, что в каждом человеке видела созерцателя своих интимных снимков. Ей казалось, что в любой момент их можно будет увидеть прямо на дисплее гаджета постороннего человека, и это повергало ее в паническое состояние.
Ранее сообщалось, что хакеры из группировки Celeb Jihad взломали аккаунты кинодивы и слили откровенные фотографии в Сеть. Это было предоставлено, как очередная кибкератака.