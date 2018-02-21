Экс-солистка группы SEREBRO показала эротичное фото в мокром купальнике

Полина Фаворская, известная участием в группе SEREBRO, поразила поклонников эротичной фотографией в мокром купальнике. Подписчики восхищены её откровенным нарядом.

Певица Полина Фаворская в очередной раз разместила вызывающую фотографию на своей странице в социальной сети. На снимке девушка откровенно позирует в открытом мокром купальнике. В подписи к публикации она рассказала: «Вдохновляюсь людьми, которые следуют за своей мечтой, не боятся менять места работы и места жительства, да и в целом всю свою жизнь. А Бали - это место, где концентрация именно таких людей».За полчаса горячее фото звезды набрало больше 8 тысяч «лайков». В комментариях подписчики восхитились красотой артистки, но посоветовали Полине Фаворской использовать меньше косметики.