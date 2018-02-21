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| | Сын Яны Поплавской вытатуировал ее портрет на своем теле

Сын Яны Поплавской вытатуировал ее портрет на своем теле

Сегодня, 15:12
Знаменитая актриса и ведущая Яна Поплавская теперь увековечена на теле своего наследника. Сын выбрал портрет матери в качестве своего тату. Актрису этот поступок поверг в шок, но приятный.

Сын Яны Поплавской вытатуировал ее портрет на своем теле

 

Несмотря на развод с продюсером Сергеем Гинзбургом после серебряной свадьбы, Яна не слишком расстраивается. Свою жизнь она считает удачной и гордится своими детьми: Климом и Никитой. Сыновья уже давно ведут самостоятельную жизнь, но остаются самыми преданными поклонниками Поплавской и не устают пиарить маму в соцсетях. Старший же и вовсе решился на беспрецедентный поступок – на спине теперь красуется изображение его самой любимой актрисы и женщины.

Сын Яны Поплавской вытатуировал ее портрет на своем теле

 

Яна Поплавская признается, что поначалу такой поступок наследника ее шокировал, но теперь она привыкла. Более того, она рада, что всегда сможет прикрыть сыну спину. Клим также ступил на режиссерскую стезю, как и его отец. Главной музой для него остается мама, которой он доверяет ключевые роли в своих игровых и документальных проектах.
Дарья Светозарова
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