Четыре раза за одну ночь: Эмили Ратаковски обнажилась для поклонников

Эмили Ратаковски не перестает удивлять и радовать поклонников в личном микроблоге в Instagram. На этот раз модель и актриса выложила в Сеть целую подборку своих интимных снимков из фотосессии для журнала Vanity Fair Spain.

За одну ночь Эмили Ратаковски успела обнажиться четыре раза: именно столько интимных фотографий появилось в личном микроблоге модели. Недавно актриса снялась для журнала Vanity Fair Spain, некоторые снимки с этой чувственной фотосессии и появились в Instagram-аккаунте модели, что несказанно порадовало подписчиков Ратаковски, которых у нее более 16 миллионов. На снимках модель запечатлена обнаженной в разных позах на диване и в ванной. На одной фотографии Эмили все же решила немного приодеться: перед поклонниками она предстала в трусах и чулках.

Виктория Озерова

Пользователи встретили такую подборку с восторгом. Они назвали Эмили Ратаковски восхитительной, сексуальной и самой красивой девушкой в мире.