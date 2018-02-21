Джастин Бибер посетил свадьбу своего отца с Селеной Гомес

Селена Гомес, перенесшая недавно сложнейшую операцию по пересадке почки, решила ради Бибера расстаться со своим бойфрендом – музыкантом, чтобы отправиться к родителю возлюбленного на свадьбу. Отец канадского исполнителя совершенно счастлив, что его наследник снова воссоединился с Селеной Гомес. Общее праздничное настроение добавило бодрости всем присутствующим. Единственно, кто расстроен в этой ситуации – мама Селены, которая переживает за дочь, только что избавившуюся от депрессии, связанной с болезнью.
Джастин Бибер пообещал будущей теще быть пай-мальчиком и не обижать свою невесту.