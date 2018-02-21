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| | Джастин Бибер посетил свадьбу своего отца с Селеной Гомес

Джастин Бибер посетил свадьбу своего отца с Селеной Гомес

Сегодня, 15:04
Джастин Бибер пригласил Селену Гомес на свадьбу к своему отцу Джереми Биберу. 44-летний папаша решил жениться на своей давней подружке и отпраздновать свадьбу на острове Ямайка. Сообщение о том, что отец забрал всех родственников из Техаса на борт частного самолета, чтобы привезти их на торжество, певец опубликовал на своей страничке в соцсетях.

Джастин Бибер посетил свадьбу своего отца с Селеной Гомес

 

Селена Гомес, перенесшая недавно сложнейшую операцию по пересадке почки, решила ради Бибера расстаться со своим бойфрендом – музыкантом, чтобы отправиться к родителю возлюбленного на свадьбу. Отец канадского исполнителя совершенно счастлив, что его наследник снова воссоединился с Селеной Гомес. Общее праздничное настроение добавило бодрости всем присутствующим. Единственно, кто расстроен в этой ситуации – мама Селены, которая переживает за дочь, только что избавившуюся от депрессии, связанной с болезнью.

Джастин Бибер посетил свадьбу своего отца с Селеной Гомес

 

Джастин Бибер пообещал будущей теще быть пай-мальчиком и не обижать свою невесту.
Сергей Денисов
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