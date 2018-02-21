Натали Портман сожалеет, что поддержала режиссера Полански

Голливудская актриса Натали Портман отозвалась о своей подписи на письме, адресованном популярному режиссёру Роману Полански в 2009 году, в котором содержался призыв выпустить на свободу кинодеятеля, обвиненного в педофилии. Портман сожалеет о своём решении.

Александр Вест

По словам Натали, в тот момент она ещё не полностью осознала масштаб проблемы и последствия своего решения. Портман заметила, что один из её уважаемых знакомых предложил ей одобрить петицию за освобождение осуждённого Полански, а она оставила свою подпись под ней. В данный момент своё решение Натали Портман считает ошибкой. Актриса добавила, что теперь её глаза полностью открыты на проблемы сексуальных домогательств. Портман заверила, что в то время её взгляд на проблему был совершенно другим, однако никогда не поздно кардинально изменить своё мировоззрение.Натали Портман в начале нынешнего года созналась в том, что после успеха фильма «Леон», где она снялась в главной роли, первым письмом от её поклонника оказался рассказ злоумышленника, который описал, как хочет её изнасиловать.