Натали Портман сожалеет, что поддержала режиссера Полански

По словам Натали, в тот момент она ещё не полностью осознала масштаб проблемы и последствия своего решения. Портман заметила, что один из её уважаемых знакомых предложил ей одобрить петицию за освобождение осуждённого Полански, а она оставила свою подпись под ней. В данный момент своё решение Натали Портман считает ошибкой. Актриса добавила, что теперь её глаза полностью открыты на проблемы сексуальных домогательств. Портман заверила, что в то время её взгляд на проблему был совершенно другим, однако никогда не поздно кардинально изменить своё мировоззрение.
Натали Портман в начале нынешнего года созналась в том, что после успеха фильма «Леон», где она снялась в главной роли, первым письмом от её поклонника оказался рассказ злоумышленника, который описал, как хочет её изнасиловать.