«Брюнетка в шоколаде»: Мадонна удивила архивным снимком

Эпатажная королева поп-музыки Мадонна не перестает удивлять своих поклонников со всего мира. Недавно знаменитость показала архивный снимок и вспомнила время, когда была ещё брюнеткой.

Светлана Славянская

Певица Мадонна решила удивить своих поклонников необычным фото в Instagram. Артистка опубликовала готический архивный снимок, где ещё имела темный цвет волос и макияж в темных оттенках. «О Боже! Это ещё жизнь без смартфона. Сложно представить, зато весело вспомнить», - подписала снимок сама Мадонна.Поклонники пришли в восторг от необычного образа, ведь многие привыкли видеть знаменитость именно блондинкой. Некоторые фанаты даже сравнили юную Мадонну с её старшей дочерью Лурдес Леон, которая сейчас очень похожа на свою мать на снимке.