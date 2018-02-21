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| | «Брюнетка в шоколаде»: Мадонна удивила архивным снимком

«Брюнетка в шоколаде»: Мадонна удивила архивным снимком

Сегодня, 14:42
Эпатажная королева поп-музыки Мадонна не перестает удивлять своих поклонников со всего мира. Недавно знаменитость показала архивный снимок и вспомнила время, когда была ещё брюнеткой.

«Брюнетка в шоколаде»: Мадонна удивила архивным снимком

 

Певица Мадонна решила удивить своих поклонников необычным фото в Instagram. Артистка опубликовала готический архивный снимок, где ещё имела темный цвет волос и макияж в темных оттенках. «О Боже! Это ещё жизнь без смартфона. Сложно представить, зато весело вспомнить», - подписала снимок сама Мадонна.

Поклонники пришли в восторг от необычного образа, ведь многие привыкли видеть знаменитость именно блондинкой. Некоторые фанаты даже сравнили юную Мадонну с её старшей дочерью Лурдес Леон, которая сейчас очень похожа на свою мать на снимке.
Светлана Славянская
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