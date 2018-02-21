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| | Настасья Самбурская превратилась в «Торгошьян»

Настасья Самбурская превратилась в «Торгошьян»

Сегодня, 14:42
Актриса Настасья Самбурская сообщила поклонникам в личном микроблоге в Instagram о возвращении «Настасьи Торгошьян». Актриса вместе с Еленой Темниковой устраивает очередную распродажу одежды для поддержки бездомных животных.

Настасья Самбурская превратилась в «Торгошьян»

 

Настасья Самбурская собралась устроить распродажу одежды, а вырученные деньги направить на помощь приютам для бездомных животных. В этом ее поддержит еще одна звезда отечественного шоу-бизнеса Елена Темникова. Такую новость Самбурская преподнесла поклонникам в личном микроблоге в довольно необычной манере, возвестив о возвращении «Настасьи Торгошьян». Мероприятие состоится 27 февраля. Настасья будет присутствовать на нем лично до 22:00 и представит свою коллекцию бижутерии. В посте актриса сразу же ответила на возможные нападки хейтеров, объявив, что она помогает тем, кому считает нужным. Пользователи поддержали артистку, за час пост оценили более 35 тысяч человек.
 
Ранее Самбурская объяснила, почему предпочитает помогать бездомным животным, а не детям со смертельными заболеваниями. Видеть умирающих детей, которым чаще всего ничем не помочь, Настасье оказалось не под силу.

Виктория Озерова
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