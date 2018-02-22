Джокер в исполнении Леджера признан главным суперзлодеем в истории кино

Специалисты популярного портала Vulture создали рейтинговый список, в который вошли наиболее значимые и запоминающиеся злодеи, представленные в истории кинематографа. Первенство досталось персонажу Хита Леджера по имени Джокер.

Александр Вест

Всего специалисты Vulture включили в свой список 25 злодеев, наиболее запомнившихся зрителям благодаря своим выходкам на экране. D списке некоторые герои представлены по нескольку раз, так как в различных киноадаптациях они были сыграны разными актёрами. За роль в художественном фильме «Тёмный Рыцарь» актёр Хит Леджер посмертно был награждён премией «Оскар», а в списке главных суперзлодеев его удостоили первого места. Второе место досталось персонажу по имени Эрик Киллмонгер, которого сыграл Майкл Джордан в киноленте «Черная Пантера».Третьего места удостоилась Мишель Пфайффер, сыгравшая в картине «Бэтмен возвращается» Женщину-кошку, которая постоянно заставляла главного героя картины чувствовать к себе то влечение, то абсолютную ненависть.