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| | Актрису Марию Берсеневу с трудом узнают фанаты

Актрису Марию Берсеневу с трудом узнают фанаты

Сегодня, 14:12
Звезда популярного российского сериала «Маргоша» Мария Берсенева за последнее время значительно изменилась. Знаменитость перестала краситься из-за чего её совершенно перестали узнавать поклонники.

Актрису Марию Берсеневу с трудом узнают фанаты

 

36-летняя отечественная актриса Мария Берсенева, которая получила популярность благодаря главной роли в сериале «Маргоша», теперь совсем не похожа на себя прежнюю. Так утверждают поклонники знаменитости, которые не могут узнать красавицу-артистку. На последних снимках в Instagram Мария предстала практически без косметики на лице.

Актрису Марию Берсеневу с трудом узнают фанаты

 

Поклонники отметили, что лицо Берсеневой значительно изменилось. При этом многие интернет-пользователи похвалили актрису за то, что с возрастом не стала делать себе инъекции красоты и не прекратилась в «силиконовую куклу».
Светлана Славянская
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