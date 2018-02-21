Актрису Марию Берсеневу с трудом узнают фанаты

Звезда популярного российского сериала «Маргоша» Мария Берсенева за последнее время значительно изменилась. Знаменитость перестала краситься из-за чего её совершенно перестали узнавать поклонники.

36-летняя отечественная актриса Мария Берсенева, которая получила популярность благодаря главной роли в сериале «Маргоша», теперь совсем не похожа на себя прежнюю. Так утверждают поклонники знаменитости, которые не могут узнать красавицу-артистку. На последних снимках в Instagram Мария предстала практически без косметики на лице.

Светлана Славянская

Поклонники отметили, что лицо Берсеневой значительно изменилось. При этом многие интернет-пользователи похвалили актрису за то, что с возрастом не стала делать себе инъекции красоты и не прекратилась в «силиконовую куклу».