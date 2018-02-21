Егор Крид представил «брутальный» клип на песню «Слеза»

Популярный певец Егор Крид, наконец, снял клип на очередной хит «Слеза». По его словам, на YouTube уже есть полная версия, а отрывком он делится со своими поклонниками в Instagram. Отмечается, что на YouTube-канале есть новогодняя версия клипа на карусели, но уже завершились съемки брутального оригинала.

Дарья Светозарова

Фанаты тут же принялись комментировать ролик. По их мнению, сюжет ролика и песни не совсем совпадают – трек очень трогательный и романтичный, а на экране разворачивается криминальная драма. История любви полицейского и девушки легкого поведения, как считают подписчики, не очень подходит для такой нежной песни. Тем не менее, клип понравился абсолютно всем комментаторам, которые признались, что смотрели видео не как сопровождение к песне, а как мини-фильм с самостоятельным интригующим сюжетом.Единственное, что вызвало неодобрение фанов, так это героиня ролика. Поклонники попеняли Криду на однотипность «девушек Бонда» и посоветовали обращать внимание не только на светловолосых барышень, а дать шанс брюнеткам и рыженьким. Общее впечатление от данной работы артиста поклонники выразили словом «огонь». Отрывок просмотрели почти 34 тысячи юзеров соцсети.