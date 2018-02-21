Праздник без носков и дезодоранта: Как удивить любимого 23 февраля?

Мнения

Праздник без носков и дезодоранта: Как удивить любимого 23 февраля?

Советы любителям неординарных решений.

Завтрак с рюмкой: Что пьет Водянова с самого утра?

От Редактора

Завтрак с рюмкой: Что пьет Водянова с самого утра?

Снимок озадачил подписчиков модели.

Сюжеты :

Скрининг: Четыре процента населения страдает хроническими заболеваниями почек В небе над Петербургом засветили «три солнца» Александр Дьяченко признался в зависти к "Би-2" Apple признали самой инновационной компанией в мире Маленького мальчика убил кинескопный телевизор в Подмосковье В Forbes назвали "Яндекс" самой дорогой интернет-компанией России Российские хоккеисты попали в олимпийский полуфинал впервые за 12 лет Подписчики едва узнали Марию Кожевникову на архивном фото Разваливший экономику Аргентины Пол Сингер жестко раскритиковал криптовалюты Глава МИД Британии считает ситуацию вокруг Brexit "бардаком" Дана Борисова предлагает секс-услуги за четыре тысячи долларов Хакеры обошли будущую защиту Far Cry 5
| | Егор Крид представил «брутальный» клип на песню «Слеза»

Егор Крид представил «брутальный» клип на песню «Слеза»

Сегодня, 14:26
Популярный певец Егор Крид, наконец, снял клип на очередной хит «Слеза». По его словам, на YouTube уже есть полная версия, а отрывком он делится со своими поклонниками в Instagram. Отмечается, что на YouTube-канале есть новогодняя версия клипа на карусели, но уже завершились съемки брутального оригинала.

Егор Крид представил «брутальный» клип на песню «Слеза»

 

Фанаты тут же принялись комментировать ролик. По их мнению, сюжет ролика и песни не совсем совпадают – трек очень трогательный и романтичный, а на экране разворачивается криминальная драма. История любви полицейского и девушки легкого поведения, как считают подписчики, не очень подходит для такой нежной песни. Тем не менее, клип понравился абсолютно всем комментаторам, которые признались, что смотрели видео не как сопровождение к песне, а как мини-фильм с самостоятельным интригующим сюжетом.


Единственное, что вызвало неодобрение фанов, так это героиня ролика. Поклонники попеняли Криду на однотипность «девушек Бонда» и посоветовали обращать внимание не только на светловолосых барышень, а дать шанс брюнеткам и рыженьким. Общее впечатление от данной работы артиста поклонники выразили словом «огонь». Отрывок просмотрели почти 34 тысячи юзеров соцсети.
Дарья Светозарова
Новости по теме
Егор Крид оценил кавер на свою песню «Слеза»
Егор Крид оценил кавер на свою песню «Слеза»

На днях в YouTube появилась кавер-версия на песню Егора Крида «Слеза». Более 40 тысяч пользователей уже посмотрели ролик, среди них оказался и сам исполнитель.

Клип Егора Крида «Не могу» посмотрели более миллиона человек
Клип Егора Крида «Не могу» посмотрели более миллиона человек

Известный российский певец Егор Крид сообщил своим поклонникам радостную новость – его последний клип на хитовую песню «Не могу» посмотрели более миллиона

Егор Крид представил новый клип
Егор Крид представил новый клип "Мне нравится"

Егор Крид презентовал новый клип с названием «Мне нравится». Главную роль исполнила возлюбленная певца – Виктория Одинцова.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости