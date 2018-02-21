Голая грудь и отсутствие белья: Эвелина Бледанс "дала" совет подписчицам

Известная актриса и ведущая Эвелина Блёданс – персона достаточно обсуждаемая. Она характеризуется, в целом, положительно, в Сети относительно неё сравнительно меньше критики, чем по поводу некоторых других знаменитостей. Артистка редко позволяет себе слишком эпатировать публику.

Ирина Летинская

Однако в этот раз актриса выставила в Instagram фотографию, которая получила от поклонников гораздо больше критики, чем восторгов. Эвелина Блёданс позировала в мехах, явно забыв одеть под них нижнее бельё. В частности, правая грудь артистки была оголена почти до соска.Снимок являлся частью рекламной фотосессии и назывался «Девушка – Ночь». Ранее актриса уже выставляла снимок в таком образе, однако тогда он был сделан издалека, потому разглядеть пикантные части тела Эвелины Блёданс не представлялось возможным. Новая же фотография скрывает гораздо меньше.При этом, в подписи знаменитость порекомендовала любить, желать и главное – не позволять себе скучать. Это всё было истолковано поклонниками очень неоднозначно. Большая часть из них заявили, что Эвелине Блёданс следует быть скромнее. Подписчики не совсем поняли, ради чего артистка «оголилась» и показала грудь. Они отметили, что если это способ привлечения внимания, то он достаточно «глупый» и совсем не эстетичный.Некоторые с возмущением подчеркнули, что им хотелось бы видеть что-то красивое, а не «дешёвый разврат». Интернет-пользователи порекомендовали Эвелине Блёданс больше внимания уделять воспитанию ребёнка. Одна подписчица предположила, что такой кадр актриса выставила в связи с расстройствами на личном фронте.Есть и очень альтернативная версия – фотография появилась, чтобы привлечь финансовые средства, с которыми у Эвелины Блёданс могут быть в настоящее время некоторые существенные затруднения. Несколько поклонников с сарказмом поинтересовались, а что же актриса позволит себе «открыть завтра». Они попросили не превращать аккаунт в «галерею порно», коей стал таковой восприниматься после публикации фотоснимка. Интернет-пользователи настоятельно порекомендовали артистке более не выставлять такого рода кадры.Некоторые, впрочем, защитили актрису. Они отметили, что Эвелина Блёданс выглядит прекрасно, а также нет ничего такого в том, что она несколько приоткрыла одну грудь. Защитники подчеркнули, что многие знаменитости позволяют себе оголяться в Сети гораздо больше, чем данная артистка.