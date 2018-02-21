Праздник без носков и дезодоранта: Как удивить любимого 23 февраля?

Мнения

Праздник без носков и дезодоранта: Как удивить любимого 23 февраля?

Советы любителям неординарных решений.

Завтрак с рюмкой: Что пьет Водянова с самого утра?

От Редактора

Завтрак с рюмкой: Что пьет Водянова с самого утра?

Снимок озадачил подписчиков модели.

Сюжеты :

Скрининг: Четыре процента населения страдает хроническими заболеваниями почек В небе над Петербургом засветили «три солнца» Александр Дьяченко признался в зависти к "Би-2" Apple признали самой инновационной компанией в мире Маленького мальчика убил кинескопный телевизор в Подмосковье В Forbes назвали "Яндекс" самой дорогой интернет-компанией России Российские хоккеисты попали в олимпийский полуфинал впервые за 12 лет Подписчики едва узнали Марию Кожевникову на архивном фото Разваливший экономику Аргентины Пол Сингер жестко раскритиковал криптовалюты Глава МИД Британии считает ситуацию вокруг Brexit "бардаком" Дана Борисова предлагает секс-услуги за четыре тысячи долларов Хакеры обошли будущую защиту Far Cry 5
| | Голая грудь и отсутствие белья: Эвелина Бледанс "дала" совет подписчицам

Голая грудь и отсутствие белья: Эвелина Бледанс "дала" совет подписчицам

Сегодня, 14:02
Известная актриса и ведущая Эвелина Блёданс – персона достаточно обсуждаемая. Она характеризуется, в целом, положительно, в Сети относительно неё сравнительно меньше критики, чем по поводу некоторых других знаменитостей. Артистка редко позволяет себе слишком эпатировать публику.

Голая грудь и отсутствие белья: Эвелина Бледанс "дала" совет подписчицам

 

Однако в этот раз актриса выставила в Instagram фотографию, которая получила от поклонников гораздо больше критики, чем восторгов. Эвелина Блёданс позировала в мехах, явно забыв одеть под них нижнее бельё. В частности, правая грудь артистки была оголена почти до соска.

Снимок являлся частью рекламной фотосессии и назывался «Девушка – Ночь». Ранее актриса уже выставляла снимок в таком образе, однако тогда он был сделан издалека, потому разглядеть пикантные части тела Эвелины Блёданс не представлялось возможным. Новая же фотография скрывает гораздо меньше.

При этом, в подписи знаменитость порекомендовала любить, желать и главное – не позволять себе скучать. Это всё было истолковано поклонниками очень неоднозначно. Большая часть из них заявили, что Эвелине Блёданс следует быть скромнее. Подписчики не совсем поняли, ради чего артистка «оголилась» и показала грудь. Они отметили, что если это способ привлечения внимания, то он достаточно «глупый» и совсем не эстетичный.

Некоторые с возмущением подчеркнули, что им хотелось бы видеть что-то красивое, а не «дешёвый разврат». Интернет-пользователи порекомендовали Эвелине Блёданс больше внимания уделять воспитанию ребёнка. Одна подписчица предположила, что такой кадр актриса выставила в связи с расстройствами на личном фронте.

Есть и очень альтернативная версия – фотография появилась, чтобы привлечь финансовые средства, с которыми у Эвелины Блёданс могут быть в настоящее время некоторые существенные затруднения. Несколько поклонников с сарказмом поинтересовались, а что же актриса позволит себе «открыть завтра». Они попросили не превращать аккаунт в «галерею порно», коей стал таковой восприниматься после публикации фотоснимка. Интернет-пользователи настоятельно порекомендовали артистке более не выставлять такого рода кадры.

Некоторые, впрочем, защитили актрису. Они отметили, что Эвелина Блёданс выглядит прекрасно, а также нет ничего такого в том, что она несколько приоткрыла одну грудь. Защитники подчеркнули, что многие знаменитости позволяют себе оголяться в Сети гораздо больше, чем данная артистка.
Ирина Летинская
Новости по теме
Эвелина Блёданс показала повзрослевшего сына Семёна
Эвелина Блёданс показала повзрослевшего сына Семёна

Популярная телеведущая и актриса Эвелина Блёданс в своем микроблоге опубликовала милый снимок, где показала своего повзрослевшего сына Семёна. Поклонники

Золотой купальник Эвелины Блёданс восхитил пользователей Сети
Золотой купальник Эвелины Блёданс восхитил пользователей Сети

Эвелина Блёданс, которая вместе с семьей сейчас находится на отдыхе в Крыму, активно делится фотографиями оттуда. На этот раз актриса и телеведущая показала

Эвелину Блёданс раскритиковали фанаты за обнаженное фото в Instagram
Эвелину Блёданс раскритиковали фанаты за обнаженное фото в Instagram

Популярная телеведущая и актриса Эвелина Блёданс подверглась критике со стороны собственных фанатов. Звезду осудили за опубликованную откровенную фотографию в

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости