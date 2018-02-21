Подписчики едва узнали Марию Кожевникову на архивном фото

Любимица миллионов телезрителей Мария Кожевникова опубликовала фото, сделанное еще до ее звездных ролей в «Универе» и «Кремлевских курсантах». На снимке изображена совсем еще юная девушка в простом черном наряде и с незамысловатой прической. К фотографии прилагался вопрос: «Узнали бы?».

Дарья Светозарова

Поклонники пришли в замешательство, но ненадолго. Они заявили, что узнали Машу, хоть для этого им потребовалось более внимательно присмотреться к особе, изображенной на снимке. Однако родинка над губой избавила их от последних сомнений – перед ними та самая Кожевникова, звезда кино- и телеэкранов, мать троих детей.Фанаты принялись убеждать Кожевникову, что она ничуть не изменилась, и по-прежнему остается нежной, юной и женственной, несмотря на то, что разменяла четвертый десяток. Другие же заявили, что актриса стала еще прекрасней, и дело здесь не в славе и помощи гримеров и косметологов. По их мнению, обаяние и красоту девушки усиливает сияние счастья в глазах и ослепительная улыбка, ведь сейчас ей точно есть, кому дарить эти улыбки и проявления нежности. Ни одного агрессивного комментария пользователи себе не позволили. Отметкой «нравится» публикацию оценили более 17 тысяч юзеров всего за пару минут с момента попадания снимка в Instagram.