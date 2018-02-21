По стопам Пугачёвой: Анфиса Чехова рассказала о выигрыше в казино

Популярная российская телеведущая и эксперт по похудению Анфиса Чехова призналась, что в Сочи играла в казино и выиграла. Об этом знаменитость поделилась в своем Instagram.

Светлана Славянская

Анфиса Чехова в личном микроблоге поделилась интересной новостью. Оказывается, телеведущая увлекается игрой в казино и может даже выигрывать. «Я только что немножко выиграла в Казино. Ну...с кем не бывает», - заявила Чехова. Многие подписчики сразу же вспомнили успех Аллы Пугачёвой в казино, которой удалось выиграть больше полутора миллиона долларов.Поклонники сразу же стали интересоваться, сколько Чехова выиграла в казино: «Сколько подняла?! На ужин с друзьями хватит?», «А проиграла МНОЖКО! С кем не бывает?», «Отлично! Отдых удался!», «Сколько выиграла?», «Поздравляем! Какую сумму?».