Дана Борисова предлагает секс-услуги за четыре тысячи долларов

Достоянием общественности стала переписка по WhatsApp соскучившейся без мужской ласки Даны с собеседником из Владикавказа. Оказалось, что знаменитость предлагает неким состоятельным мужчинам свою благосклонность в обмен на четыре тысячи долларов. При этом девушка обещает, что согласна на эксперименты и любые проявления сексуальной фантазии.
Однако нельзя сказать, что Борисова попала исключительно под влияние своего либидо. Ей не чуждо желание материальной выгоды, и клиенты могут получить скидку в две тысячи, если приведут друзей. Дана не скрывает, что данная информация не является розыгрышем, но ничего предосудительного в этом не видит. На вопросы изумленных поклонников и журналистов она отвечает просто: «Ну и что?».