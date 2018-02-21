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| | Мария Кожевникова искушает подписчиков «голым» фото без макияжа

Мария Кожевникова искушает подписчиков «голым» фото без макияжа

Сегодня, 12:24
Известная актриса Мария Кожевникова видимо не может забыть съемки в журнале Playboy. Напомним, что на пяти из восьми снимков звезда сериалов «Универ» и «Курсанты» снялась обнаженной. И теперь на очередном снимке в Instagram знаменитость предстала полностью без одежды.

Мария Кожевникова искушает подписчиков «голым» фото без макияжа

 

Скрывает наготу девушки только одеяло, натянутое под самый подбородок, однако под ним угадывается полностью раздетая Маша. Ситуацию «усугубило» отсутствие макияжа на личике матери троих детей, но попытка взять фолловеров «на испуг» Кожевниковой не удалась. Наоборот, некоторые особенно рьяные фанаты пожелали также нырнуть к красотке под одеяло. Они же и добавили, что Мария без косметики для них еще краше – им импонировала естественность актрисы.

Мария Кожевникова искушает подписчиков «голым» фото без макияжа

 

Остальные отреагировали на ее фразу «Хорошего дня» ответными пожеланиями. Подписчики написали, что такое простое постельное фото редко кому удается хорошо, но Мария не из их числа. За минуту снимок Кожевниковой лайкнули почти пять тысяч пользователей Instagram.
Дарья Светозарова
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