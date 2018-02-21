Юлия Караулова удивила фанатов, отложив свадьбу на неопределенный срок

Российская солистка, финалистка музыкального проекта «Фабрика звезд-5» Юлия Караулова отложила запланированную на весну свадьбу с Андреем Черным на неопределенный срок. Фанаты удивились этому факту и заподозрили влюбленных в расставании.

Домбровский Сергей

По словам Юлии Карауловой, дело вовсе не в ссоре, а в неотложных делах. Певица хочет выйти замуж один раз и на всю жизнь, поэтому собиралась устроить шикарную свадьбу в горах. Для организации торжества вокалистка обратилась за помощью к агентству. Караулова не хотела пускать важнейшее событие своей жизни на самотек и активно вмешивалась в свадебные нюансы. Когда исполнительница вместе со специалистами начала размышлять над организационными моментами, она осознала невозможность решения поставленных задач в короткий срок.Еще Караулова вместе с продюсером Яной Рудковской занимается съемкой клипа. Эта деятельность тоже занимает массу времени. После анализа ситуации певица поняла, что на данный момент не может выйти замуж. Караулова извинилась перед избранником и отложила свадьбу до того момента, когда решит все проблемы. Андрей Черный понял свою возлюбленную и обещал ждать столько, сколько того потребуют обстоятельства.