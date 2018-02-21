Джессика Честейн может сняться в сиквеле фильма «Оно»

Аргентинский режиссёр Андрес Мускетти, ответственный за создание довольно удачного художественного фильма «Оно», созданного по мотивам книги короля хорроров Стивена Кинга, может задействовать в сиквеле проекта актрису Джессику Честейн.

Александр Вест

В данный момент с американской актрисой ведутся активные переговоры насчёт её участия в продолжении нашумевшей киноленты «Оно». Честейн может сыграть роль Беверли Марш, которая в сиквеле уже будет повзрослевшей. В данный момент проект сиквела картины находится лишь на раннем этапе, так как даже сценарий киноленты не пока не закончен до конца. В связи с ранней стадией переговоров, которые Джессика Честейн ведёт с создателями фильма, её участие в сиквеле всё ещё находится под вопросом.Сам Андрес Мускетти ранее заявил о том, что видит наиболее подходящую кандидатуру для исполнения роли Беверли Марш именно в лице Джессики Честейн.