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| | Ольга Бузова «взбодрила» своих поклонников видеороликом

Ольга Бузова «взбодрила» своих поклонников видеороликом

Сегодня, 11:57
Певица и в прошлом ведущая передачи «Дом-2» Ольга Бузова «взбодрила» посетителей своей странички видеороликом, где она танцует.

Ольга Бузова «взбодрила» своих поклонников видеороликом

 

Этот фильм набрал более одного миллиона лайков. Танец получился еще тот! Певица, по мнению комментаторов, как специально, показала все недостатки своей фигуры. Многие опытные посетители откровенно посмеялись над хореографией девушки.

Сублимировал общее впечатление посетитель под ником «Рудольф Нуриев» Здесь ни убавить, ни прибавить… Нужно пересказать близко к тексту, убирая ненормативную лексику. Оказывается, танец – очень коварное оружие. Эротическая хореография, более других видов искусств, способна погрузить зрителя в «эстетику безобразного», чем и отметилась Ольга Бузова.

Певица, по мнению «Рудольфа Нуриева», совершенно не понимает, что экспромт в танце доступен только умным и талантливым людям. Айсидора Дункан и Мариес Лиепа могли себе позволить экспромт, потому что «имели масло в башке». У Бузовой этого нет и рискованные экспромты ей противопоказаны.
Сергей Денисов
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