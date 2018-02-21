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| | Ксению Собчак подозревают в беременности

Ксению Собчак подозревают в беременности

Сегодня, 11:58
Причиной этому послужила новая фотография, сделанная во время встречи телевизионной ведущей с деятелями искусства РФ.

Ксению Собчак подозревают в беременности

 

На снимке Собчак держит в левой роке бокал шампанского, а правой подпирает бок. Пользователи обратили внимание на то, что из-под просторного платья у журналистки выглядывает солидный животик. По мнению некоторых поклонников, кандидат на высшую государственную должность ждет ребенка. Такую точку зрения поддерживают далеко не все юзеры. По словам фанатов, Ксения Собчак не станет рисковать своими амбициозными проектами ради появления на свет еще одного ребенка.

Сейчас ведущая находится в постоянных разъездах, занимается агитационной деятельностью и практически не имеет свободного времени для общения с сыном Платоном. Недоброжелатели предположили, что ввиду чрезмерной занятости Ксения Собчак перестала следить за собственной внешностью, поэтому округлившийся живот не нужно считать чем-то из ряда вон выходящим или признаком беременности.
Домбровский Сергей
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