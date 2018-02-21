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| | "Хочу сама в одно рыльце": О чем жалеет мать троих детей Самойлова?

"Хочу сама в одно рыльце": О чем жалеет мать троих детей Самойлова?

Сегодня, 12:02
Модель Оксана Самойлова в своё время выбрала семью вместо карьеры, став женой популярного рэпера Джигана. Теперь она – многодетная мама, воспитывающая сразу троих. Вместе с тем, девушка осталась популярной личностью в Сети, её жизнью интересуются не меньше, чем делами поющего супруга.

"Хочу сама в одно рыльце": О чем жалеет мать троих детей Самойлова?

 

В основном, тематика постов Оксаны Самойловой в Instagram – она с детьми. Девушка часто добавляет их фотографии и рассказывает, чем они интересуются. Дети - популярная тема в интернете, и подписчики Самойловой всегда активно обсуждают то, что она пишет. Однако их у бывшей модели трое. Не тяжело ли многодетной маме?

В Instagram Оксана Самойлова признала, что действительно не очень легко. Она сообщила, что всё-таки для неё более привычен «ночной образ жизни», а потому не представляет, как это – подниматься на ноги в 6-7 утра. По словам Оксаны Самойловой, это сравнимо, как если бы её били минимум несколько часов, а глаза засыпали песком. Соответственно, мать троих детей жалеет о ранних подъёмах.

В то же время, знаменитость сразу и подчеркнула, что несмотря на такие сложности, возникшие потому, что нужно детей в школу отвозить, она такую миссию водителю доверять не желает. По словам Оксаны Самойловой, она вспоминает, как сама всегда ждала именно маму из садика и школы. Потому доверять наёмным работникам знаменитость пока не торопится, хотя и подчёркивает, что это пока. Жена Джигана отмечает, что в будущем, через месяц, например, что-то может и измениться. В зависимости от того, как она устанет от подобной жизни.

Поклонники разделились на два лагеря. Одни отметили, что Оксана Самойлова и так молодец. Не каждая многодетная мама будет так заниматься своими отпрысками. Многие предпочитают их «скинуть» на других родственников. Также они подчеркнули, что знаменитость прекрасно выглядит, несмотря на подобную нагрузку. Оксану Самойлову назвали «эталоном современной матери».

Однако другие посчитали, что бывшая модель зря жалуется. Подписчики привели пример, как делают другие матери. Они встают в 6 часов постоянно, чтобы собраться, накормить всю семью и отправить детей в учебное заведение, а ложатся в итоге часов в 11 ночи. У таких нет возможности выставлять постоянно красивые снимки в Instagram, потому что просто нет времени. Соответственно, люди посчитали, что многодетная мама Оксана Самойлова слишком «прибедняется».
Ирина Летинская
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