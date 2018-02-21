Евгения Феофилактова заинтриговала поклонников ночной фантазией

ногочисленные фанаты Евгении Феофилактовой, получившей широкую известность благодаря своему участию в популярной телепередаче «Дом-2», заинтригованы ночной фантазией знаменитости.

В официальном аккаунте Феофилактовой в сети микроблогов Instagram была обнародована фотография, на которой Евгения запечатлена в шелковистом нижнем белье сиреневого цвета, лежащей на диване с множеством подушек. В описании к снимку Феофилактова поинтересовалась у своих подписчиков, верят ли они в вещие сны. Также Евгения заметила, что ей накануне приснился необычайный сон, который, как она надеется, должен сбыться. Несмотря на множественные запросы её фанатов, которые стали интересоваться содержанием её ночной фантазии, подобные вопросы бывшая участница телестройки оставила без внимания.

Александр Вест

В комментариях некоторые пользователи заявили, что в их жизни уже не раз сбывались вещие сны, поэтому сомневаться в их существовании и действии им не приходится. Однако также нашлись и критики, которые объяснили, что каждый из таких эпизодов мог быть и простым совпадением.